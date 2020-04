Adri de Boer zingt voor leeg Abe Lenstrastadion

Troubadour Adri de Boer wil op Goede Vrijdag heel Fryslân een hart onder de riem steken met een speciaal optreden. De Boer speelt in een leeg Abe Lenstrastadion in Heerenveen een nummer dat hij voor deze gelegenheid heeft geschreven. Het is getiteld 'It is sa as it is' ('Het is zoals het is'), naar een uitspraak van voetbaltrainer Foppe de Haan.