Rookverbod in bossen en natuur Ooststellingwerf

Eén achteloos weggegooide sigarettenpeuk kan een grote natuurbrand veroorzaken. De brand kan ook ontstaan doordat de zon op een stuk glas schijnt, dus pas ook op met het weggooien van glas.

In de gemeente mag ook niet meer worden gestookt in de open lucht. In de eigen tuin mag dat wel, maar laat de barbecue of de vuurkorf niet onbeheerd achter en houd een emmer water achter de hand, adviseert de gemeente.