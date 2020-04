Videodagboek van de IC Tjongerschans: "We sturen nu foto's en filmpjes via de mail"

In zijn vlog voor de serie 'Berjochten út it hert' vertelt Elco Spoelstra over hoe ze op de IC communiceren met de familie van coronapatiënten. Gewoonlijk is er al veel contact met de familie omdat de patiënt aan de beademingsapparatuur zit en zelf niks kan zeggen. Dat contact is nu beperkt tot telefoontjes en mails, maar ook een dagboek.