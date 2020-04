LIVEBLOG: Winkels weer gedeeltelijk open; afgelopen 24 uur geen sterfgevallen

Dit moet geen zes maanden duren, zegt Corrie Oerlemans over de sluiting van museum Belvédère in Oranjewoud. Het museum is, net als veel musea in Nederland, dicht vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus. Hoelang de sluiting nog gaat duren, is eerst niet bekend. Museum Belvédère stond er financieel niet altijd even goed voor. Het museum probeert een beetje reserve op te bouwen, maar dat wordt zo wel heel moeilijk, zegt Corrie Oerlemans.

Het museum heeft maatregelen aangekondigd voor wanneer het weer open mag gaan. Zo komen er schermen bij de kassa en mogen er niet meer dan dertig bezoekers tegelijk in het museum aanwezig zijn. Er is al een aparte in- en uitgang: dat maakt het makkelijker om straks geen andere bezoeker tegen te komen.