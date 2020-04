Houdt de Friese evenementenbranche het hoofd boven water?

Evenementen zijn afhankelijk van een groot netwerk van bijvoorbeeld technici en toeleveranciers, maar kunnen die het hoofd wel boven water houden?

De Admiraliteitsdagen, Bevrijdingsfestival, Hemels Festival en Fries Straatfestival: het is maar een kleine greep uit het aantal festivals dat is geannuleerd en waarbij Kootstra betrokken is.

En dan is zijn er nog Simmerdeis, Dokk'em Open Air, het Veenhoop Festival en Psy Fi. Van deze festivals is het niet zeker of ze doorgaan. "In plaats van dat je gewend bent om voluit te organiseren, ben je nu hele dagen aan het annuleren, noodscenario's aan het maken en iedereen aan het kalmeren", vertelt Kootstra. "We hebben al veel mensen moeten afzeggen en dan hoor je soms de wanhoop in de stem van toeleveranciers, zoals bij luid- en lichtbedrijven."