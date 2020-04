Goede aardappelen niet nodig voor patat: worden nu veevoer

Zo hard als beton

Het is negen uur 's ochtends: tijd voor koffie. Op het erf van bouwboer Sinnema uit Dronrijp staan drie stoelen klaar voor de mannen die bezig zijn op hun tractor. Ze maken het land klaar om aardappelen te zetten. Dit jaar gaat dat niet makkelijk, zegt Foppe Sinnema: "In de herfst en winter viel er veel regenwater. Maar nu is het alweer een paar weken goed droog. Het land is dan ook zo hard als beton."

Met één tractor wordt het land nu bewerkt. De poters kunnen dan makkelijker worden gezet. "Het liefst heb ik de komende dagen 15 tot 20 millimeter regenwater. Dat zou genoeg zijn."

Aardappelen voor elektriciteit

De zorgen over het weer zijn voor Sinnema nu eigenlijk bijzaak. Hij ziet andere problemen aan de horizon verschijnen. "Kijk, er blijven nu goede aardappelen liggen. Die eindigen straks door de coronacrisis als veevoer of in de mestvergister om elektriciteit mee op te wekken. Dat is schande voor zo'n mooi product."

De oorzaak is de maatregel om de horeca te sluiten. "Er wordt bijna nergens meer patat gebakken, 80 procent van de productie ligt plat. Want restaurants zijn dicht, festivals afgelast. Nergens wordt het meer gemaakt."

De aardappelen gaan dan richting de zetmeelindustrie. "Maar op een gegeven moment heeft iedereen genoeg en dan houdt het op."

Voor Sinnema heeft het nu allemaal nog geen consequenties. Hij levert poters en die contracten zijn allemaal al afgesloten. Sinnema maakt zich meer zorgen over volgend jaar. "Als de telers van consumptie-aardappelen nu nauwelijks geld krijgen voor hun product dan hebben ze volgend jaar ook minder om nieuwe poters te kopen. Dat heeft hoe dan ook consequenties voor de prijzen."

Nieuwe onderdelen bestellen duurt lang

Met hard werken, letterlijk en figuurlijk, slagen de mannen van Sinnema erin de aardappelen uit de grond te krijgen. Dat levert echter weer andere problemen op. Omdat de grond zo hard is, gaan onderdelen eerder kapot. Vanwege de coronacrisis is het moeilijk om snel nieuwe onderdelen te krijgen.

Sinnema: "Fabrieken draaien op halve kracht en grenzen zitten dicht. De levertijden lopen op. Voor sommige onderdelen moet je wachten tot augustus voordat je ze krijgt. Dan moet je als boer dus op zoek naar andere oplossingen, die vaak duurder zijn."