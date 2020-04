Iepenloftspul Jorwert brengt dit jaar het stuk '#freonen?!'

Het stuk is gebaseerd op de Italiaanse film 'Perfetti Sconosciuti' en regisseur Tjerk Kooistra heeft het bewerkt.

In deze film komt een groep vrienden op hogere leeftijd weer bij elkaar en dan komen ze erachter dat hun vriendschap heel anders is dan ze altijd dachten. Dat levert verrassende ontwikkelingen op.

Door het coronavirus is het niet zeker of het iepenloftspul wel doorgaat, maar dat weerhoudt de Jorwerters er niet van om de eerste doorlees- en repetitieavonden te plannen. Bij het overleg woensdagavond waren de spelers, regisseur en decorbouwer aanwezig. De regisseur heeft het script zo aangepast dat ze de eerste weken op deze manier via ZOOM kunnen werken.

Als het stuk dit jaar in september niet doorgaat, is er altijd nog volgend jaar, vindt Kooistra. Het stuk zal vast en zeker worden opgevoerd. Nieuw is dat het publiek op een draaiend podium komt te zitten.