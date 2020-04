Schoolkinderen op 'de Wylde Swan' mogen niet van boord op de Azoren

Begin maart vlogen de leerlingen naar Sint Maarten. Het originele plan was om in het Caribische gebied te zeilen en daarna weer terug te vliegen naar Nederland. Door alle maatregelen was dat niet mogelijk. Er werd besloten om dan maar met het schip de oversteek over de oceaan te maken.

'Warriors of the Ocean'

Aan boord gaat alles goed. De groep heeft zichzelf omgedoopt: van 'Pirates of the Caribbean' naar 'Warriors of the Ocean'. De Caribische ontdekkingsreis werd immers gewijzigd in een oversteek over de oceaan.

De Wylde Swan is nu aangekomen op de Azoren. Daar zou proviand worden ingeslagen en daar zou even een pauze van een paar dagen worden ingelast voor de groep schoolkinderen aan boord. Het schip ligt nu voor anker en de leerlingen mogen het niet verlaten. Het bestelde eten is op de kade gezet, dat mag wel worden opgehaald. De autoriteiten willen dat het schip weer zo snel mogelijk op weg gaat naar Nederland. Dat is wat ze nu ook doen. De verwachting is dat het schip tussen 20 en 24 april in Nederland arriveert.

"Omdat we niet meer naar de eilanden konden gaan, hebben we besloten om terug te zeilen en een stop te maken op de Azoren, om vers eten en diesel in te slaan", vertelt Jeske de Boer. "We wisten dat er een lockdown was, dus we kunnen niet van de boord. De boodschappen zijn gebracht."

Sfeer is gemoedelijk

Volgens haar is de sfeer aan boord nog altijd gemoedelijk. "We zitten al vijf weken in quarantaine, de anderhalve meter hebben we nog niet meegemaakt. De kinderen hebben het nog erg naar hun zin."

Over 10 tot 14 dagen komen ze weer aan in Harlingen. "Dat is wat afhankelijk van de wind, maar we kunnen ook op de motor, als dat moet."

Op het kantoor van de Wylde Swan in Makkum, merken ze door dit verhaal dat de oceaanoversteken die ze gepland hadden voor volgend jaar, ineens heel populair zijn. Blijkbaar spreekt het avontuur anderen aan.