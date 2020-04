Staatsbosbeheer sluit vogelkijkhutten

De maatregel is nodig om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Boswachter Manon van Wesel: "Je kunt van een afstand niet zien of er iemand in een vogelkijkhut zit. Dan is afstand houden op dat soort locaties erg lastig. Je moet ook door een deur en daarom sluiten we ook alle hutten waarbij je door een deur moet of iets anders aan moet raken om binnen te komen."

In Súdwest-Fryslân zijn nog een aantal vogelkijkhutten open. Daar kun je van afstand wel goed zien of er al iemand in de hut zit.