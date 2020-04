Vrijwillig meedoen aan corona-app? "Als mensen er baat bij hebben willen ze wel"

Het kabinet maakte dinsdag op een persconferentie bekend dat twee apps de verspreiding van het coronavirus onder controle moeten krijgen. Die zijn nog in ontwikkeling, maar de eerste zorgen zijn er al, want wat betekent dat voor de privacy?

Superstreng

Die apps kunnen best wel goed zijn, als we ons daarmee weer gauwer vrij kunnen bewegen buiten en weer naar het werk kunnen gaan, zegt lector digitale innovatie Job van 't Veer van de hogeschool NHL Stenden. Hij is niet meteen bang dat we met dergelijke apps een deel van onze privacy opgeven. "Dat mag niet, zo staat in de wet. En er wordt in Nederland ook veel aan gedaan. Hier is het superstreng geregeld. In Aziatische landen zie je dat ze daar veel minder zwaar aan tillen."

Dubbel gevoel

Het heeft ook wel iets dubbels, meent Van 't Veer. "Als de overheid wil weten waar burgers zijn, dan kan dat nu al lang. En wat de privacy betreft: mensen zijn ook actief op sociale media zoals Facebook en Tiktok en ze hebben een TomTom in de auto. Maar als het om de gezondheid gaat, is er veel minder openheid. Dan spelen kennelijk andere dingen mee. Wellicht zijn ze bang voor de verzekeringen. "