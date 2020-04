Gertjan 'Grasjan' Hilarius vermaakt zich wel alleen in het Abe Lenstrastadion

Het werk verveelt geen dag. Hilarius begint 's ochtends met een rondje over het veld om te kijken hoe het er bij ligt. Met behulp van een weerstation en andere apparatuur meet hij de toestand van gras en bodem en besluit hij wat hij die dag gaat doen aan maaien of sproeien. Omdat de competitie stil ligt, is hij al begonnen met werk dat anders onder groot onderhoud valt.

"Je wilt een mooie, dichte grasmat, zodat er niet te veel paardenbloemen en ander onkruid in kan waaien. Het enige voordeel van deze periode zonder voetbal is dat de grasmat er erg mooi bij ligt. De grasmat is er in ieder geval klaar voor om het seizoen af te maken."