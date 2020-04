HCL doet oproep voor coronaspullen voor archief

"We zijn daar niet uniek in, andere steden in Nederland en misschien zelfs Europa doen eenzelfde oproep", vertelt Klaas Zandberg van het HCL. "Er wordt nu geschiedenis geschreven in deze tijd, ook in Leeuwarden. De Prinsentuin is leeg, het is stil op straat. Ik zag laatst foto's van de autoloze zondag in de zeventiger jaren, dat was bijzonder."

"Eerdere crises als pest, malaria en cholera zijn goed gedocumenteerd en dat moet nu ook. Het gaat om foto's, films, affiches en briefjes. Maar we willen niet alles hebben, wel briefjes op winkelramen enzo. We hebben ook een fotograaf op pad gestuurd die vastlegt dan mensen voor de ramen van het verpleeghuis staan en Leeuwarder artiesten die aubades brengen. En we hebben iemand gevonden die bij het Leeuwarder ziekenhuis MCL achter de schermen foto's maakt."

Mogelijk komt van de ingebrachte spullen volgend jaar een tentoonstelling.