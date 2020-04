100 miljoen euro voor beginnende bedrijven: "Kijken hoe we de nood kunnen lenigen"

De NOM zal het geld voor het noorden verdelen en was ook in de voorbereidingen al betrokken. "Wij zijn de afgelopen paar weken al heel druk met het ministerie in gesprek geweest om dit te organiseren", zegt directeur Dina Boonstra. "Omdat we gemerkt hebben dat de doelgroep startups en scale-ups die niet bancair gefinancierd worden buiten de boot dreigden te vallen."

80% in de problemen

Uit cijfers van TechLeap blijkt dat zo'n 80% van de zogenoemde startups verwacht in de problemen te komen door de coronacrisis, maar andere bedrijven hebben er juist geen last van, zegt Boonstra. "Er zijn ook bedrijven die inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Sommigen hadden het vanaf het eerste moment lastig, anderen beginnen het nu lastig te krijgen. Het beeld is wel wisselend."

Of de 100 miljoen euro die nu beschikbaar komt voor de beginnende bedrijven genoeg is, kan Boonstra nog niet zeggen. "Ik denk dat het nooit genoeg zal zijn, maar op dit moment moeten we eerst met dit bedrag eens kijken hoe we de nood kunnen lenigen. Als het blijkt dat het werkt, kan ik me voorstellen dat er meer beschikbaar komt."

De leningen zijn vanaf 20 april aan te vragen. Waar bedrijven precies aan moeten voldoen om in aanmerking te komen is nog niet duidelijk.