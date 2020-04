Stel uit Amsterdam opgepakt voor bankpasfraude in Leeuwarden

De politie heeft in Leeuwarden een jongeman en twee vrouwen uit Amsterdamgearresteerd die hadden geprobeerd een bankpas te stelen van een inwoonster van Leeuwarden. De vrouw had maandag een e-mail ontvangen dat haar bankpas was verlopen. In de mail stond een link. Daar had de vrouw op geklikt en haar gegevens ingevuld.