Friese horeca al bezig met '1,5-meter-economie': "Wij waren al veel eerder aan het denken dan Rutte"

Hoewel het nog lang niet zeker is of de maatregelen binnenkort versoepeld worden, heeft premier Mark Rutte verscheidene sectoren al wel opgeroepen om alvast na te denken over hoe zijn weer aan het werk kunnen gaan als de maatregelen minder streng worden. Maar in Fryslân was de horeca daar al lang mee bezig, vertelt Van de Erve. "Wij waren al veel eerder aan het denken dan Rutte."

Uitdagingen

Er is een grote verscheidenheid aan zaken in de horeca, dus moeten er ook verschillende oplossingen komen. "Het mooie van de horeca is dat het heel divers is. Een snackbar kan zeggen, ik zet de tafeltjes iets verder uit elkaar of ik zorg dat er net iets meer ruimte is bij de toonbank", zegt Van de Erve.

Voor de 'klassieke' horeca, waar het eten aan tafel wordt gebracht, is de uitdaging groter vertelt Van de Erve. "Fan kunnen we wel zeggen we zetten, de tafeltjes iets verder van elkaar, maar dan heb je twee uitdagingen: is het aantal tafeltjes nog voldoende om rendabel te zijn en hoe komt de ober niet dichterbij dan anderhalf meter? Het eten zal toch op tafel moeten komen."

Welke maatregelen precies zullen gelden, is nu nog niet te zeggen. "We gaan anders leven, dat weten we, maar verder weten we eigenlijk nog helemaal niets. Uiteindelijk zal het definitief afhangen van de landelijke regelgeving", zegt Van de Erve.