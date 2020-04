Meer dan zeventig tips bij politie over dood Karin Grijpstra, mes gevonden in berm

Het mes dat gevonden is lag er waarschijnlijk al heel lang, zegt een woordvoerder van de politie, die dan ook niet denkt dat het mes gebruikt is bij het delict. Omdat alles meegenomen wordt in het onderzoek, wordt het wel serieus onderzocht.

Mogelijke scenario's

Eén van de suggesties is dat er mogelijk wat gebeurd is met de hond, die ze aan het uitlaten was. "Daardoor is er mogelijk ruzie ontstaan." De politie kijkt naar twee scenario's: "Het zou kunnen zijn dat iemand bekend was met haar en met haar patronen, dus wist dat ze vaker 's nachts de hond uitliet. De tweede mogelijkheid is dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was."

Dader was bekend in de buurt

In beide gevallen denkt de politie dat de dader iemand is die bekend is in de buurt. "We hebben uitgebreid gesproken met rechercepsychologen en profilers. Zij vertellen ons dat gezien de locatie en tijdstip het eigenlijk iemand zou moeten zijn die hier bekend is."

Hele dorp praat erover

Het hele dorp praat heeft de uitzending van Opsporing Verzocht gezien en heeft het erover, zegt verslaggever Auke Zeldenrust van Omrop Fryslân. "Mensen waren er al mee bezig, maar nu natuurlijk helemaal."