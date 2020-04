Maakt de corona-applicatie inbreuk op privacy?

De overheid is bezig met een telefoonapplicatie om te zien wie in contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft. Er zijn zorgen dat dit nog wel eens een inbreuk op de privacy kan zijn, maar er zijn mogelijkheden om dat te voorkomen.

"Het is mogelijk om het via bluetooth te doen", vertelt ICT-specialist van Omrop Fryslân Willem de Boer. "Er wordt in Singapore al mee gewerkt. Daar houden ze mensen waar je contact mee hebt gehad in een lijst op de telefoon bij. Op moment dat iemand meldt dat die ziek is geweest, wordt dat doorgegeven. Diegene die in de buurt zijn geweest krijgen dan een melding." Zo worden de gegevens alleen op de telefoon opgeslagen en dus niet in een grote database.

Het bereik van bluetooth is groter dan twee meter, dus die methode is niet helemaal precies. Een andere optie is om het via GPS te doen. "Er zijn mogelijkheden om de GPS-locatie uit te lezen en te registreren om zo te zien wie bij elkaar geweest zijn en wie contact hebben gehad", zegt De Boer

Privacy wordt gegarandeerd

Op welke manier de applicatie zal werken is nog niet duidelijk Minister Hugo de Jonge heeft al wel toegezegd dat een app alleen gebruikt kan worden als de privacy gegarandeerd kan worden. Of gebruik van de app verplicht wordt is ook nog niet duidelijk.