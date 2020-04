Veilig klussen? Timmerman-muzikant Piter Wilkens weet hoe

"Toen ik begjin jaren '80 van school kwam en als timmerman begon, was er ook een recessie", vertelt Piter Wilkens die in die tijd aan de slag ging een uitzendbureau. "Daar heb ik van alles gedaan, ook wel aluminium ramen en deuren, gevels en beton. Maar ik was een waardeloze timmerman en daarom ben ik muzikant geworden", lacht hij. Door de coronacrisis ligt alles stil en heeft Wilkens geen optredens meer. Dat geeft hem de mogelijkheid thuis aan de slag te gaan. "Ik ben ik de tuin bezig. Anders was ik altijd aan de late kant, maar nu ben ik er vroeg bij met snoeien en zo."

Neem de tijd voor een klus

Heeft Piter nog tips voor het voorkomen van klusongelukken? "Bedenk van tevoren hoe je het wilt aanpakken en lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig door. Je hebt alle tijd en neem die tijd ook. Even snel dit of dat doen is niet goed. En gebruik goed gereedschap. Mensen werken soms met machines die levensgevaarlijk zijn. Die gebruik ik als oud-timmerman zelfs niet eens. Vaak kun het ook wel doen met gewoon gereedschap zoals een zaag."

Wat is belangrijk in het leven

Piter heeft voorlopig thuis genoeg te doen. "Als je het goed hebt en als je blij bent met waar je woont, heb je niet zoveel nodig. Er zijn genoeg dingen bij mij in en rond het huis waarmee ik me kan vermaken. Al moet deze situatie geen maanden gaan duren, want dan kom financieel in problemen." Deze tijd geeft je bovendien de tijd en de ruimte om na te denken over het leven, vindt Piter. "Waar draait het om in het leven en wat is nu wel en wat niet belangrijk. En dan heb je niet veel nodig. Nu heb ik de mogelijkheid elke dag muziek te maken. "