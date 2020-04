GGD: Afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen, 25 positieve tests

Het testbeleid is verruimd en zorgpersoneel kan nu via bedrijfs- of de huisarts op uitnodiging in de teststraat langskomen. De Graaf: "We hebben opgeschaald van 30 tests per dag naar meer dan 100 per dag. Dat betekent dat de aantallen stijgen en dat we in de loop van de week ook meer aantallen verwachten."

Volgens het RIVM zijn mensen met milde klachten niet gelijk immuun. Maar wat betekent dat voor de verspreiding van het virus? "Als je een nieuw virus hebt, is het lastig om op korte termijn uitspraken te doen over hoe het virus zich gaat gedragen. Mild of niet mild, daarmee is niet gezegd dat je immuun bent. Sommige virussen muteren zich in een net iets andere vorm en dan kun je het weer krijgen. Hoe dit virus zich gaat gedragen weten we nog niet", legt De Graaf uit.

Groepsimmuniteit

Daarmee komt het doel van groepsimmuniteit in gevaar. "In begin is wel gedacht dat als iedereen het heeft gehad het virus de wereld uit is, maar daar moeten we nog wel meer informatie voor hebben." Wat al wel gedaan kan worden, is vaccineren. "Dan is in ieder geval een deel van de mensen immuun, afhankelijk van hoeveel het virus zich muteert." Dan krijgen we dezelfde stabiliteit als bij de gewone griep.

Bij griep is het vaccin echter niet genoeg. "Het hangt ervan af hoe het virus zich gaat gedragen en of het vaccin meteen goed mikt. Dat is afwachten." Het kabinet wil apps inzetten voor contactonderzoek. Daarmee kan gekeken worden met wie iemand allemaal in contact is geweest. "Het is nu erg arbeidsintensief voor ons om mensen stuk voor stuk te bevragen met wie ze contact hebben gehad. Dat stukje zou via een app kunnen gaan. Daarmee zou je meer contactonderzoek kunnen doen en dat zou een hoop werk schelen."