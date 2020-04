Organisatie Admiraliteitsdagen: "We weten niet hoe de wereld er tegen die tijd bij ligt"

"We zijn al sinds september vorig jaar bezig met organiseren. We gaan meer verplichtingen aan en er moet een moment komen dat er duidelijkheid is voor iedereen die daarbij betrokken is, met name bij dingen die je in moet huren. Dus die beslissing moet nu gemaakt worden", zegt Jan Michel van der Gang, voorzitter van de Admiraliteitsdagen.

"We weten niet hoe de wereld er tegen die tijd bij ligt. De kans dat grote evenementen dan niet mogen is volgens ons heel groot. We hebben dit niet zomaar gedaan, we hebben dit in overleg met andere evenementen in Nederland gedaan. We denken dat het niet verantwoord is om dan zoveel mensen bij elkaar te zetten. De jubileumeditie zal een drukke editie worden, dus dan moeten we het verschuiven naar volgend jaar."

De organisatie wil nu niet om geld vragen voor het evenement. Van der Gang: "Het is een evenement dat zoveel geld oplevert bij sponsoren, maar dat kunnen we nu niet vragen van het bedrijfsleven. Dat heeft andere zorgen." De jubileumeditie van de Admiraliteitsdagen zal nu op 2, 3, 4 en 5 september 2021 gehouden worden.