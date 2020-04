LIVEBLOG: "Dit is het nieuwe normaal", 27 mensen op IC's in Fryslân

''Deze pandemie is een crisis van een schaal die we nog niet kennen. Iedereen overal ter wereld wordt op de een of andere manier geraakt door de crisis, persoonlijk en professioneel", zegt Robert Mardini, hoofd van het internationale Rode Kruis.

Volgens hem groeit de huidige coronacrisis snel uit tot de grootste ramp wereldwijd sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat het virus zich verspreidt in conflictgebieden, sloppenwijken en andere plekken waar het moeilijk is om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wereldwijd is volgens de organisatie 758 miljoen euro nodig om de meest kwetsbaren te helpen en de verspreiding van het virus te voorkomen. Tot nu toe is er in Nederland een kleine zeven ton opgehaald op het vorige maand geopende rekeningnummer.