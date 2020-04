LIVEBLOG: 27 mensen op IC's in Fryslân, immuniteit tegen virus niet gegarandeerd

De eredivisie en de eerste divisie worden deze zomer, als de omstandigheden dat toelaten, opgepakt en afgemaakt. De KNVB en de Eredivisie CV hebben dat de clubs in het betaalde voetbal in een videoconferentie laten weten. De intentie is om de competities half juni op te pakken. Sinds de eerste week van maart wordt er vanwege de uitbraak van het coronavirus, niet meer gevoetbald. Verschillende clubs, zoals Ajax, PSV en AZ, vroegen de KNVB vorige week al om een punt achter het seizoen te zetten. SC Heerenveen en SC Cambuur gaven aan het standpunt van de KNVB te volgen.

"Veel afhankelijkheden"

"Vorige week hing alles nog in de lucht en toen wilden we in ieder geval een plan hebben. Dat plan ligt er nu, weliswaar met heel veel afhankelijkheden", zegt Ard de Graaf, algemeen directeur van SC Cambuur. Waar alle clubs nog duidelijkheid over willen hebben, is wat het scenario is als er toch niet meer kan worden gespeeld. "Je wil wel plannen kunnen maken. Je wil weten op welk niveau je straks speelt. Wij gaan uit van eredivisie, maar willen dat wel bevestigd zien."

Op dit moment kan er niet getraind worden. De Graaf: "Volgens specialisten hebben we vijf weken nodig om op te kunnen trainen, voordat we weer een wedstrijd kunnen spelen." Dat betekent dat er half mei weer getraind moet worden. "Of dat kan, ligt opgesloten in het besluit dat op 21 april gaat vallen. Als de maatregelen langer worden doorgeschoven, schuiven de wedstrijden ook op."

Geen publiek

Als er wel wedstrijden gespeeld worden, zal dat waarschijnlijk zonder publiek zijn. "Dat is verschrikkelijk. Voetbal is een volkssport en Cambuur is een volksclub. Als dat de enige manier is om het af te maken, moeten we dat met z'n allen overwegen, maar dat is de minst gewenste situatie. Je doet het voor de mensen."

De Graaf: "Dus ja, er is een plan. Zijn we daar helemaal tevreden mee; nee. Begrijpen we dat: ja. Het is gewoon hele complexe materie."