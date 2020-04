Politie over dood Karin Grijpstra: "Dader komt mogelijk uit de omgeving"

Scenario's politie: eigen omgeving

"Karin Grijpstra leek met niemand in conflict en dat maakt het zoeken naar een dader lastig. We houden er rekening mee dat ze is aangevallen toen ze haar hond uitliet bij de sloot langs haar woning. De kans echter dat iemand op zo'n afgelegen plek wordt aangevallen, is klein." De politie houdt daarom rekening met twee scenario's. "Het kan zijn dat de aanval toch persoonlijk is geweest. Dat iemand die haar kende en ook haar patronen kende, dat die haar heeft opgewacht." Een ander scenario is dat Grijpstra een onbekend persoon is tegengekomen. "Mogelijk is er tussen haar en die onbekend iets gebeurd, waardoor die persoon besloot haar aan te vallen. Puur door pech."



Bij beide scenario's gaat de politie er vanuit dat de dader uit de eigen omgeving komt. De politie heeft uitgebreid met getuigen gesproken. "Buitenstaanders vallen op in een klein dorp en er is geen enkele aanwijzing dat er een vreemd persoon in de buurt is geweest van het plaats delict."

Oproep

In de uitzending doet de politiewoordvoerder van politie Noord-Nederland een oproep aan getuigen om zich te melden. Het gaat dan om mensen die verdachte of gekke situaties zijn opgevallen in de periode voorafgaand aan het moment waarop Karin Grijpstra dood werd aangetroffen. Grijpstra stierf in de nacht van 22 op 23 februari dichtbij haar woning, toen ze 's nachts haar hond uitliet. "Wij vragen mensen uit Cornjum en omgeving nu om na te denken of iets of iemand hun is opgevallen in hun eigen directe sociale kring. Iets wat hier mee te maken kan hebben, bijvoorbeeld dat iemand in die nacht tussen 2 en 9 uur van huis is geweest en dat niet goed heeft kunnen verklaren. Of dat iemand met modder op zijn kleding is thuisgekomen, of dat er iemand in die periode kleding heeft weggemaakt of zich verdacht heeft gedragen. Het kunnen hele subtiele signalen zijn, maar we horen ze toch heel graag."

"Ik zag de hond bij de deur en wist meteen: dit is foute boel"

In de uitzending komen ook de twee dochters van Karin Grijpstra aan het werd. "Onze moeder was altijd vrolijk, iedereen vond haar aardig." Ook haar man komt aan het woord: "Ze had een grote passie en dat waren de dieren. Tot de laatste dag aan toe was ze druk met haar werk als assistent-dierenarts. Ze ging iedere dag fluitend naar het werk, met veel plezier."

"Ik werd wakker, voelde naast mij en daar lag niemand. Ik dacht eerst dat ze beneden voor de televisie in slaap was gevallen, maar ook daar zag ik haar niet. Toen ik de hond voor de deur zag staan, wist ik meteen dat het foute boel was en ben ik gaan zoeken." Een van de twee dochters vertelt hoe ze haar moeder vond. "Aan het einde van de oprit zag ik haar liggen. Dat beeld raak ik nooit meer kwijt." De andere dochter vult aan: "Het is voor ons heel moeilijk om het een plekje te geven, omdat er nog iemand rondloopt die dit heeft gedaan."