Supermaan en Venus gaan samen op: schijnwerpers op de aarde

De afstand tussen de maan en de aarde was nu ongeveer 363.595 kilometer, normaal gesproken staat de maan 0,1 procent verder weg en dat maakt veel verschil. Hij lijkt hierdoor namelijk nu zeven procent groter en de hij is 14 procent helderder dan normaal.

Hans Molema van de sterrenwacht in Burgum legt uit dat het een bijzondere maand is: "Het is de eerste volle maan van de lente, die noemen we een pink moon. En dit is ook nog eens een supermoon omdat hij toevallig ook nog het dichtste bij staat. die is dus groter, dichterbij en weerkaatst meer zonlicht dan dat we normaal krijgen."

De intensiteit van het licht zal toenemen, vertelt Molema: "In de loop van de nacht zal de maan alleen maar meer licht weerkaatsen. Ook omdat hij steeds hoger komt te staan, rond een uur of één-half twee."

Venus

De maan is niet het enige, want ook Venus is ontzettend helder. "Ook die wordt door de zon verlicht en staat toevallig erg dichtbij. Ik denk zo'n 68-70 miljoen kilometer hier vandaan. Dat is een aardig eindje fietsen, maar je kunt in ieder geval zeggen dat hij zo dichtbij staat dat hij in de schemering goed is te zien. En dat blijft ook nog wel even. De maan draait in 28 dagen om de aarde en Venus draait in zeven maanden om de zon. Dat loopt niet netjes synchroon. Nu kun je het beide goed zien in de avondschemering."