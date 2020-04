Streng toezicht op schoolvak Fries, maar niet door provincie

Veel scholen vinden het moeilijk om het vak goed aan te bieden. Basis- en voortgezet onderwijs zouden het vak moeten aanbieden, maar op de meeste scholen wordt er te weinig gedaan aan de taalbeheersing, blijkt uit het rapport. VVD en CDA stelden vragen naar aanleiding van het rapport.

Gedeputeerde Poepjes blijft bij het standpunt dat het toezicht beter bij de provincie kan liggen. "De minister zegt de bevoegdheid voor de inspectie van het onderwijs bij het Rijk te willen houden. Wat de provincie Fryslân altijd heeft gezegd, is dat het goed is bij het Rijk, maar beter zou zijn bij de provincie Fryslân." Toch is Poepjes wel blij dat de minister actie onderneemt. "Ik denk dat ze bij het Rijk nu een stapje verder gaan. Daar ben ik over te spreken, want er is wel eens een wat minder actieve rol ingenomen in de jaren hiervoor."

Ontheffingen

Volgens de Onderwijsinspectie zijn tijdelijke ontheffingen die Provincie Fryslân aan de scholen heeft gegeven een grote beperking. Het effect daarvan was namelijk dat de ambitie om Fries aan te bieden laag blijft. Poepjes gaf toe dat het vak voor sommige scholen te vrijblijvend is. Dat moet niet zo zijn, vindt de minister. "Specifieke eigen ideeën van besturen over het schoolvak Fries kunnen nooit reden zijn om niet aan de wet te voldoen," schrijft de minister nu in de brief.

Strafwerk

De minister geeft nu aan dat zij schoolbesturen vragen om hun te verantwoorden. Er komen onderzoeken waar ook met leerlingen en leraren gesproken zal worden over het vak. "Daar zal echt op de man af gesproken worden over hoe het zit met het onderwijs van het Fries. Als de kwaliteit niet goed is, zal men ingrijpen. In actievere houding dus."

Als er tekortkomingen zijn, gaat de inspectie een 'herstelopdracht' geven, schrijft de minister. "Dat is goed en niet goed. Als het zover moet komen, dan zijn wij in de provincie niet goed bezig. Als er gedwongen werk of als er een boete wordt opgelegd, dan voel je de echte waarde van Fries in het onderwijs niet. Ik hoop dat het nooit zover zal komen. Ze willen in de basis handhaven, maar ik ben er wel over te spreken dat er een stok achter de deur komt te staan", aldus Poepjes.