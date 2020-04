Eén verdachte van woningoverval in Drachten opgepakt

Bij de overval werd onder andere een geldkistje meegenomen, waarin waardevolle brieven van de overleden man van de overvallen vrouw zaten. In Opsporing Verzocht vertelt de 93-jarige bewoonster van het huis haar verhaal: "Ik deed me soms ook gewoon wat onnozel voor, alsof ik hun niet goed verstond. Want ik had geen zin in klappen."

DNA op sleutel

De politiewoordvoerder vertelt dat een van de twee verdachten door een DNA-match opgepakt kon worden. "Een van de verdachten heeft bij het openen van de meterkast DNA achtergelaten op de sleutel. Daardoor konden we een match maken. Deze persoon is inmiddels opgepakt." De tweede verdachte is nog niet in beeld. "Via Meld Misdaad Anoniem is wel een tip binnengekomen met namen van mensen die mogelijk de dader zouden kunnen zijn, maar dat heeft tot nu toe nog niets opgeleverd." De politie gelooft dat er in Drachten toch nog mensen zijn die meer weten, laat de politiewoordvoerder weten. "Met die mensen willen wij heel graag in contact komen."

Vermoedelijk ook twee handlangers

De politie denkt dat de twee verdachten niet alleen waren. "Rond het tijdstip op de avond van de overval, tussen 21.10 en 21.45 uur hebben meerdere getuigen vier jongemannen zien rondhangen en die gedroegen zich opvallend. Ze reden met zijn vieren rond op twee scooters en wij denken dat dit de twee mannen zijn van de overal."