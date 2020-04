Videodagboek afscheidcentrum: "Familie wordt gedwongen om voor, in de aula, afscheid te nemen"

Klaas Bouke Faber út Wommels is wurksum as aulameiwurker by Afscheidscentrum Andringastate yn Marsum. Fan hûs út is er opgroeid mei it wurk yn ’e útfeart. Dêrtroch hat it altyd syn ynteresse hân. Nei syn studearjen en wenjen yn Grins is er werom kommen nei Fryslân, ek om te wurkjen yn dit fak en binnen it famyljebedriuw. Dit docht er no al sa’n oardel jier mei in soad nocht en foldwaning.