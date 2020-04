Exact 75 jaar geleden dat Friese bevrijding begon: "Ze moesten eigenlijk in Drenthe landen"

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat de Fransen in Appelscha terecht zouden komen. "Ze moesten eigenlijk in Drenthe landen, want ze moesten de bruggen in Drenthe bezet houden om de Canadezen de overtocht te verlenen", zegt Geert Veen van de historische vereniging van Appelscha.

"Door het slechte weer waren ze afgedwaald en kwamen ze in Appelscha terecht", aldus Veen, die intussen een boek heeft geschreven over de verhalen Appelscha in de Tweede Wereldoorlog.

Bij de bevrijdingsacties in de omgeving van Appelscha zijn waarschijnlijk 33 Franse militairen omgekomen.