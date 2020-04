De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag unaniem ingestemd met een noodwet om de ergste klappen voor de stilgevallen economie op te vangen. Dat ging op een bijzondere manier, want vawege de coronamaatregels mochten er maar veertien senatoren tegelijk in de Eerste Kamer zijn. Senator Gerben Gerbrandy van de OSF uit Gauw was bij de vergadering.