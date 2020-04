Noardeast-Fryslân zet extra politie op het water in tegen drukte

De gemeente Noardeast-Fryslan zet komend weekend extra mensen in om te handhaven op het water. Ze willen daarmee voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar komen. "Afgelopen weekend gingen er opvallend veel mensen met bootjes het water op", zegt burgemeester Johannes Kramer. "Daarom willen we volgend paasweekend er extra voor zorgen om alles in goede banen te leiden."