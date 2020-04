Na 20 jaar broeden er straks mogelijk weer tapuiten in de Schaopedobbe

Vogelbescherming Nederland heeft eerder met Staatsbosbeheer geprobeerd de tapuiten een handje te helpen in de Kale Duinen bij Appelscha. Dat gebeurde onder meer met kunstnesten die ook nog eens met gaas worden beschermd tegen roofdieren. Dat heeft zo goed gewerkt dat er nu wordt gekeken naar andere heideterreinen in de omgeving waaronder de twee natuurgebieden van It Fryske Gea. Met veel heide in Nederland gaat het niet goed doordat er teveel stikstof neerslaat. Daardoor groeien de terreinen dicht met bosjes, gras en mos.

Konijnen

Bovendien zijn er steeds minder konijnen. En die konijnen zijn weer nodig om de holen te graven waar de tapuit graag in broedt. Om onder meer de Schaopedobbe weer geschikt te maken voor deze soort, is het terrein veel opener gemaakt dan het was door onder andere de bovenlaag met begroeiing deels weg te plaggen en door struikjes en boompjes op te ruimen. Daardoor is stuivende zand nu ook weer zichtbaar.