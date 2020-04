Leeuwarder zit vast in Jordanië: "De paniek brak een beetje uit"

Een van de zaken waar de ambassade wel naar kijkt, zijn vluchten van Jordanië naar Europa. "Zo heb ik deze week de mogelijkheid om een vlucht te pakken naar Athene. Dat kost dan wel 700 euro en dan ben ik nog niet in Nederland." Daar gaat Roskam dus waarschijnlijk ook niet op in. "Ik was toch al van plan om langer weg te blijven. Ik heb geen huis meer in Nederland en ik had m'n werk al opgezegd. Dus wat dat betreft zou ik niet terug hoeven, behalve voor de veilige haven."

Dus zit Roskam voorlopig in Amman. Niet meer in het hotel, inmiddels huurt hij een kamer in Amman. Daar mocht hij aanvankelijk helemaal niet uit. "De eerste vier dagen werd er brood en water bij de huizen langs gebracht. Daarna hebben ze de kleine winkeltjes weer open gedaan, dus nu mag ik m'n eigen eten kopen."

Mei in omwei werom

Niet iedereen in Amman spreekt Engels, maar met handen en voeten kom je een heel eind, zegt Roskam. En zoveel is er toch niet te doen: "Ik slaap alle dagen uit. Ik begin met wat koffie en een sigaret. En ik zit de hele dag op m'n telefoon, die moet ik iedere dag wel drie keer opladen. Ik probeer wel iedere dag even naar de supermarkt te gaan of naar de bakkerij. En dan met een omweg terug, zodat je toch nog wat beweging krijgt. Want wat moet je anders?"

Hoelang de lockdown in Jordanië nog duurt, daar is geen zicht op. "De minister van gezondheid hoopt dat we hier aan het eind van de ramadan (23 mei, red.) weer vrij mogen bewegen, maar de afgelopen dagen hebben we slecht nieuws gehad, want de coronagevallen zijn hier omhooggeschoten. In het hele land zijn het er nu 330. Het luchtruim is in ieder geval tot juni dicht. Dus ik zit hier nog wel even."

Roskam wil niet te negatief zijn, want zo erg is het nou ook weer niet. "Heel veel mensen sturen me lieve berichten. En ik weet ook dat mensen in veel slechtere situaties zitten. Zo slecht heb ik het niet. Sommige mensen zijn hun baan kwijt. Met mij komt het wel goed. Gewoon rustig blijven en de situatie accepteren."