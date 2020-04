Fysiotherapeuten blij met regeling, maar zitten nog wel met wat vragen

Eén van die open eindjes is hoeveel of de zorgverzekeraars juist vergoeden. "Er is afgesproken dat 60 tot 85 procent van de omzet wordt vergoed", zegt Eijzenga. "Maar van welke omzet? Van vorig jaar, van dezelfde periode van vorig jaar, van de laatste drie maanden? Daar moet nog een antwoord op komen."

Want dat therapeuten omzet mislopen, dat is wel duidelijk. "De gevolgen van de maatregelen zijn dat we allemaal dicht zijn. We zien 85 tot 90 procent minder mensen dan anders, dus zoveel omzet zijn we nu ook kwijt."

Druk in de herfst

Eijzenga verwacht weer drukte, zodra de praktijken weer open kunnen. "Allemaal reparaties zijn nu uitgesteld, die worden nu in de herfst gedaan. En de coronapatiënten moeten waarschijnlijk ook revalideren, het kan wel een jaar duren voordat zij weer helemaal fit zijn. Maar als we straks overuren maken, mogen we die niet in rekening brengen. Daar hebben we nog wel wat vragen over en die willen we aan de zorgverzekeraars voorleggen."

De fysiotherapeuten mogen nu alleen bij hoge uitzondering behandelingen doen. Daardoor komen ze ook voor ethische kwesties te staan. Eijzenga noemt een voorbeeld: "Vorige week had ik een klant van een jaar of vijftig. Hij was door zijn rug gegaan. Zijn vrouw is terminaal, dus hij moet haar uit bed tillen en in de rolstoel zetten. Dat kan hij nu niet voor zijn vrouw doen. En hij zit niet in de risicogroep, maar zijn vrouw wel. Moet je dan zo'n iemand wel of niet behandelen? Ik heb besloten dat wel te doen, want we nemen alle voorzorgsmaatregelen."

Effectiviteit fysiotherapie duidelijk

"En hoe langer we niet open zijn, wordt de effectiviteit van de fysiotherapie ook duidelijker. De fitheid van de cliënten loopt terug in deze tijd", besluit Eijzenga.