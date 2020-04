Supermaan dinsdagavond te zien in Fryslân: "Dertig procent groter"

Komende nacht is de grootste supermaan van dit jaar te zien. Dat betekent dat de afstand tussen de maan en de aarde 363.595 kilometer is. Ter vergelijking: normaal gesproken staat de maan 50.000 kilometer verder weg. En dat maakt veel uit. "Hij is wel dertig procent groter", zegt Hans Molema van sterrenwacht Burgum.