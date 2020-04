GGD: Weer twee coronasterfgevallen; vier nieuwe positieve tests

Toch moeten we er niet te vroeg om juichen, volgens Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân. "Dit zijn de cijfers van zondag en op zondag is het meestal minder druk op de testlocaties. Dan vind je ook minder besmettingen. Het zegt nog niet veel over het totale aantal besmettingen."

GGD Fryslân heeft maandag ongeveer veertig zorgmedewerkers getest op de nieuwe testlocatie op het gemeenschappelijke parkeerterrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Fryslân. Dankzij de uitgebreidere testlocatie kunnen meer zorgmedewerkers getest worden. Het gaat om zorgmedewerkers die werken met kwetsbare patiënten en onmisbaar zijn in de zorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, de thuis-, jongeren-, geestelijke gezondheids-, gehandicapte- en ouderenzorg.

Nieuwe testlocatie

De eerste dag op de nieuwe testlocatie verliep goed. Kleinhuis: "We konden gelijk zien of we de zaken goed hadden geregeld." Dat het rustig was, kwam nu goed uit volgens Kleinhuis: "Op de eerste dag moet je nog routine krijgen." In totaal zijn er zo'n veertig mensen getest. "Dat is een klein aantal van wat we aankunnen. Of we meer krijgen, hangt af van hoeveel mensen doorgestuurd krijgen. Het is wachten hoe het de komende weken zal lopen."

De bedrijfsdokter bepaalt of een zorgmedewerker in aanmerking komt voor een test, Zelfstandigen zonder bedrijfsdokter overleggen met de dokter-infectieziektebestrijding van de GGD. Zij kunnen zich niet streekrecht melden bij de testlocatie.

Onderzoek

Omrop Fryslân heeft samen met RTV Oost, RTV Drenthe en RTV Noor een peiling gedaan naar wat mensen denken van verlenging van de coronamaatregelen. Bijna tien procent staat neutraal in de verlenging, terwijl 82 procent van de ondervraagden een verlenging wel aan kan. "Kleinhuis: "Naar aanleiding van het afgelopen weekend zijn wij tevreden over hoe Friezen zich houden aan de maatregelen, met een paar uitzonderingen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst." Volgens Kleinhuis is het goed dat mensen elkaar erop aanspreken dat ze afstand moeten houden. "Help elkaar herinneren, dat voorkomt kans op besmetting."

In sommige grensregio's waren er dit weekend veel Duitse toeristen en de regels zijn op die plekken daarom aangescherpt. Dat is echter niet nodig voor Fryslân, zegt Kleinhuis, omdat de toestroom van Duitsers in onze provincie niet groot is: "Wij hebben geen problemen met de oosterburen."