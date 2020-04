Medewerkers zorgcentrum onder druk van buitenaf: "Er wordt zoveel gevraagd"

De medewerkers van Beuckelaer die het virus hebben, hebben verschillende klachten. "Sommigen zijn verkouden en kuchen, anderen hebben koorts. De mensen hier doen hun werk vol vaart, vol vuur. De druk uit de omgeving kun je er dan niet bij hebben."

Nu het coronavirus bij medewerkers en bewoners van het zorgcentrum is vastgesteld, zijn er extra maatregelen genomen. "We hebben een afdeling afgesloten van de rest", zegt Tadema. "Er zijn nu zeven mensen met het virus, denken we. En dan heb je in zo'n zorgcentrum ook nog altijd de regulieren zieken. Al met al vraagt dat heel veel van de medewerkers. We draaien met een dubbele bezetting, maar er zitten ook medewerkers thuis."

Zes medewerkers wachten nog op testuitslag

Zo zijn er zes medewerkers die dinsdag worden getest op het virus, zij moeten de uitslag dus nog krijgen. Er komt wel van alle kanten steun, merkt Tadema. "We krijgen fantastische hulp van thuiszorg Het Friese Land, van gepensioneerde medewerkers, van mensen uit het onderwijs die een zorgachtergrond hebben. Zij melden zich aan, dat is de andere kant van het verhaal. Prachtig om te zien."