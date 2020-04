Fidesta Zorg Franchise neemt Noflik Wenje definitief over van Patyna

Zorggroep Idesta neemt woonzorglocatie Noflik Wenje in in Oenkerk met ingang van 1 mei definitief over van ouderenzorgorganisatie Patyna. Noflik Wenje wordt daarmee onderdeel van zorgconcept Fidesta Zorg Franchise, waarbij een zorgondernemer de locatie in beheer krijgt. In februari was er al een voorgenomen besluit. De overname gaat door nu duidelijk is dat alle tien cliënten in Noflik Wenje blijven wonen. Met de overname blijft Noflik Wenje voor de regio Trynwâlden behouden.