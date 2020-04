Minder aanmeldingen bij GGZ Friesland, organisatie zoekt nieuwe contactmogelijkheden

Op initiatief van de GGZ Friesland heeft zanger Syb van der Ploeg ook een nummer geschreven om zorgmedewerkers en patiënten in onze provincie te steunen. "We hebben al een poosje contact met Syb van der Ploeg", vertelt Dhondt. "We hebben hem gevraagd hoe we de mensen in de zorg, dus niet alleen de GGZ Fryslân, een hart onder de riem kunnen steken. Syb heeft een nummer gemaakt dat echt gaat over de mensen in de zorg. Dat heeft hij heel mooi gedaan."

Goede samenwerking in Friese zorg

Het wijst volgens Dhondt op een goede afstemming tussen de Friese zorgorganisaties. "We zijn er heel blij mee en heel trots op. We doen dit samen met tien à vijftien andere zorgpartijen in Fryslân: verpleeghuissector, ziekenhuizen, de ambulancedienst. Het is echt een gezamenlijk initiatief. Met de onderlinge betrokkenheid en samenwerking zit het hier wel goed."

De première van het nummer Altijd dichtbij was bij Omrop Fryslân. Daarna kwam het ook op YouTube: