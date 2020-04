Buma: niet direct boetes uitschrijven bij overtreden coronamaatregelen

Buma is ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân. Met de voorzitters van alle andere regio's heeft hij maandag bepaald dat komend weekend bepaalde straten kunnen worden afgesloten. Ook parken kunnen worden gesloten, maar dat is niet een maatregel waar Buma graag naar grijpt. "Eigenlijk wil je zoveel mogelijk openhouden, want je moet érgens naartoe. Terreinen afsluiten kan, maar dan zo klein en zo gericht mogelijk. Parken zou ik toch zolang mogelijk open willen houden, want juist daar kunnen mensen een beetje verspreid lopen."

Voor komend weekend wordt hier en daar meer drukte verwacht dan normaal, omdat dat het Pasen is. "We moeten gewoon kijken hoe het gaat. En als het ergens te druk wordt, dan kunnen we die plek op dát moment afsluiten."

Het gaat hier goed

Over het algemeen vindt Buma dat het hier in Fryslân goed gaat. "De Friezen hebben zich heel goed aan de regels gehouden, dat is ook de reden waarom er niet opgetreden hoefde te worden. Als dat nou komend weekend weer zo is, dan is er niets aan de hand." Mogelijk wordt het komend weekend regenachtig, zegt Buma, dus dat kan ook drukte voorkomen.