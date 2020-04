Meer dan 40.000 deelnemers voor corona-onderzoek: "Dat is heel waardevol"

De onderzoekers hebben besloten om niet meer alle deelnemers in een keer te benaderen, maar in kleinere groepen. Want ook al zijn ze heel blij met de 40.000 reacties, graag hebben ze nog meer: "Het is heel waardevol. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter we in staat zijn om uiteindelijk alle risicofactoren te bestuderen."

Lifelines heeft van allemaal deelnemers aan het langlopende onderzoek de afgelopen jaren medische gegevens verzameld. Aan de hand daarvan hopen ze er nu achter te komen of er een verschil zit in het type klachten dat mensen krijgen door het coronavirus. En: waar dat verschil dan door komt.

Beter begrijpen

"We vermoeden dat het risico van ernstige symptomen bepaald zou kunnen worden door erfelijke factoren", zegt Franke. "Of doordat mensen al eerder in hun leven bepaalde aandoeningen hebben gehad. Dat zouden we beter willen leren begrijpen. Daarom moeten we van een grote groep mensen bepaalde zaken weten. Mensen die nu ernstig ziek zijn geworden, hadden die iets wat anders is ten opzichte van mensen die ook ziek zijn geweest, maar minder klachten hadden?"

Daarbij bestuderen ze onder meer het DNA van de deelnemers. Die hebben dat eerder al eens ingeleverd. "Van een belangrijk deel van de deelnemers hebben we een buisje bloed afgenomen. Aan de hand van de vragenlijst die we nu uitgestuurd hebben, kunnen we de groep die ernstig ziek is geworden vergelijken met de mensen die nagenoeg geen klachten hadden. En dan kijken we of dat terug is te voeren op het DNA."

Al snel de eerste analyses

Normaal gesproken duurt het wel even voordat de resultaten van Lifelines-onderzoeken er zijn, maar Franke heeft goede hoop dat het nu wat sneller gaat. "We gaan een dezer dagen al de allereerste analyses doen", zegt hij. "Dat is volledig afhankelijk van het aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld. Over een paar weken kunnen we misschien al een allereerste indicatie krijgen of er misschien iets in het DNA zit, waarmee we kunnen voorspellen of mensen een grotere of kleinere kans krijgen om ernstig ziek te worden."

Bijdragen aan ontwikkeling medicijn

En dan, wat kun je daarmee? "Als je aan de hand van het DNA kunt voorspellen of mensen meer of minder ziektesymptomen krijgen, kun je ook gaan nadenken wat die plekken in het DNA doen. Wat voor genen liggen daar, welk biologisch proces in je cellen raakt verstoord als het DNA net iets anders is? Dat helpt ook bij de ontwikkeling van een medicijn, omdat je je op dit soort kennis kunt concentreren. Mogelijk komen we daarmee iets sneller tot anti-virale middelen, dat is onze hoop."