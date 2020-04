Burgemeester Terschelling: 'Genoeg alternatieven voor patiëntenvervoer'

De burgemeester heeft echter veel begrip voor de zorgen. "Wij als Waddenburgemeesters allemaal, maar we zitten nu in een crisissituatie, waarin de helikoptervoorziening gevorderd is door het ministerie van VWS." De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft alternatieven geregeld voor het reguliere patiëntenvervoer. "Het uiterste is gedaan om een redelijk alternatief te vinden voor het tijdelijk verdwijnen van deze ambulancehelikopter. Ik vertrouw erop dat het vervoer op een adequate manier wordt geregeld."

Niet een democratisch proces

De Waddenburgemeesters kregen afgelopen zondag te horen dat de helikopter met ingang van 16.00 uur die dag werd gevorderd. "Dat zit niet in een democratisch proces, maar dat hoort ook bij de aanpak van een crisis. Bij zo'n plotselinge maatregel is er nagedacht over zo goed mogelijke alternatieven." Mocht de situatie omslaan op Terschelling en er meer spoedvervoer nodig zijn, dan zullen de burgemeesters volgens Hermans-Vloedbeld aan de bel trekken bij de Veiligheidsregio, de RAV en desnoods bij het ministerie.

Net burgemeester

Hermans-Vloedbeld is nog maar net burgemeester van Terschelling en komt dus meteen voor een flinke uitdaging te staan. "Maar dat geldt voor ons allemaal. Iedereen moet nu een stapje harder doen. Of je nu één dag burgemeester bent of al twintig jaar, wij moeten omgaan met dit soort situaties en ik doe dat met liefde."