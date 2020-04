Videodagboek: "De warme zorg komt te vervallen, dat voelt als verpleegkundige heel naar"

Verpleegkundigen kunnen aan coronapatiënten niet de zorg leveren die ze normaal gesproken geven. Dat vertelt verpleegkundige Katharina Sterk in haar vlog. Ze werkt in het Antonius ziekenhuis in Sneek en vertelt de komende tijd voor de serie 'Berjochten út it hert' hoe haar werk is veranderd. En hoe zeer dat soms ook doet.