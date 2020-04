Peiling: meerderheid Friezen houdt coronamaatregelen ook na 28 april vol

In de vier noordelijke provincies denkt acht procent van de ondervraagden een verlenging van de maatregelen juist niet vol te houden. Bijna tien procent staat neutraal tegenover een verlenging, terwijl zo'n 81 procent van de ondervraagden een verlenging wel aan kan. In Fryslân zegt zelfs 82 procent een verlenging van de maatregelen vol te kunnen houden als het echt moet.

Meer financiële zorgen

Het onderzoek dat RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord onder inwoners van zestien jaar en ouder hebben uitgevoerd, laat zien dat de maatregelen van de regering impact hebben op huishoudens in Noord- en Oost-Nederland. Zo maakt ruim een derde van de ondervraagden in de vier provincies zich meer zorgen over zijn of haar financiële situatie, dan voor de coronacrisis.

Wat opvalt, is dat geldzorgen in de vier provincies het meest spelen in Overijssel. Ook Fryslân scoort relatief hoog op deze vraag. 34,5 procent van de ondervraagden in onze provincie maakt zich meer zorgen over zijn financiële situatie dan voorheen. In Drenthe is dit percentage maar 27 procent.

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat mensen het lastig vinden om thuis te moeten zitten, al vinden de Friezen dat aanmerkelijk minder lastig dan de rest van de Noorderlingen. Waar in Drenthe, Groningen en Overijssel rond de 50 procent van de mensen aangeeft het vervelend te vinden thuis te moeten zitten, is dat in Fryslân maar zo'n 41 procent.