LIVEBLOG: 73 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen, Noardeast-Fryslân zet extra politie in op het water

De bewoners van verzorgingstehuis Herbergier Bartlehiem in Wyns krijgen net als in alle andere verzorgingstehuizen in Nederland, al ruim twee weken geen visite meer. Volgens Oeds Visser van de Herbergier gaat het goed met de bewoners. "Het dagelijks leven loopt door en in dat opzicht merken ze er niet zoveel van. Maar natuurlijk is er geen visite. En hoewel ze dat niet bewust merken, missen ze wel fysiek de contacten die ze normaal hebben. Het is wel anders."

De band met de buitenwereld is volgens Visser anders. Normaal mochten de bewoners nog wel in kleine groepjes naar buiten, naar de kerk bijvoorbeeld of om boodschappen. Maar zelfs dat zit er nu niet meer in. De bewoners mogen nog wel naar buiten voor een wandeling.

Familieleden komen ook niet voor het raam staan om bijvoorbeeld te zwaaien. Gelukkig maar, vindt Visser: "Dat zou veel onrust geven." De Paasdagen breken bijna aan en meestal in dat een tijd waarin familie langs kan komen. Maar: "Visite blijft nu buiten, dat blijft een vreemde situatie..."