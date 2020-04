In coronatijd moet senator Gerbrandy naar Den Haag om te stemmen

Die noodpakketten kunnen niet wachten en daarom stapt senator Gerben Gerbrandy van de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) in de auto voor een fysieke bijeenkomst in het Eerste Kamergebouw. Die is wel anders dan ander door corona.

"Er moeten 38 leden echt aanwezig zijn en een handtekening zetten, maar er mogen maar 14 senatoren in de Kamer zitten, vanwege de afstand natuurlijk. Maar het land moet door dus we moeten ook beslissingen nemen. De wet is in de Tweede Kamer al aangenomen, we willen niet een obstakel zijn in de maatregelen die nu genomen moeten worden."

Hij verwacht niet dat er veel discussie zal zijn. "Het contact moet immers kort zijn."

Ook de noodwet om digitaal te vergaderen en digitaal besluitvorming te doen wordt behandeld. "Normaal wordt er later dan over gestemd, maar ik verwacht dat daar nu meteen ook over gestemd wordt. Het is een goede zaak en het gaat om een tijdelijk verhaal tot 1 september. Dan moeten we weer zien wat de situatie dan is."