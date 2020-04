Muurschildering Maria Louise verdwijnt na vijf jaar

"Het was een groot succes, een publiekstrekker en het hoogtepunt bij de rondleiding, maar het moet weg, het kan zo niet langer", zegt Bearn Bilker van de Stichting Nassau en Friesland.

"Het is slecht van kwaliteit, de verf laat los. Een tijd geleden is het opgeknapt, maar de muur is zwak met stucwerk en als er vocht achterkomt brokkelt het af. Er was ook veel kritiek. Als ik erlangs liep, keek ik de andere kant op. Ik schaam me zo."

Op een terras in Duitsland had Bilker het idee voor de muurschildering bedacht, het succes had hij niet verwacht. Aanleiding was het 250e sterfjaar van Maria Louise in 2015 dat met tal van activiteiten herdacht werd.

"Nu het stil in de stad is en de brasserie waar de muur van is geen terras heeft, moet het zijn. We zullen eerst een stukje doen als proef."

De Stichting denk na over mogelijke alternatieven. "Dat kost veel geld en die muur moet eerst goed. Maar we zijn optimistisch."