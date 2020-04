Geen steun voor wet verbreden sluis Kornwerderzand

Het bedrijfsleven had om zo'n speciale wet gevraagd, zodat de provincie de bevoegdheid zou krijgen om een financiële bijdrage te vragen aan Friese bedrijven die baat hebben bij zo'n bredere sluis. Er was hoop dat zo'n wet genoeg geld bijeen kon brengen voor het uitbreiden van het sluizencomplex, maar dat is dus niet mogelijk.

De minister en provincie Fryslân gaan wel kijken naar een andere manier om een verbreding te bekostigen.