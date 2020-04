Koning Willem-Alexander belt met Lemster school: "Blijf positief"

"Het was spannend en relaxed, het was een fijn gesprek. De koning was geïnteresseerd hoe Fryslân deze tijd beleeft en wat we doen. Het was heel bijzonder, we hebben ruim een kwartier gebeld", zegt Sietske de Jong, directeur van de school.

"Afgelopen jaar was al zo bijzonder dat hij hier kwam om met de kinderen feest te vieren. Toen ik vrijdag hoorde dat de koning zou bellen, was ik wel onder de indruk dat de koning nog aan ons denkt en aan de kinderen uit Lemmer. Dat komt zeker door de Koningsspelen. Hij vertelde dat een van zijn dochters haar medeleerlingen miste, dat doen onze kinderen ook en wij missen de kinderen."

Vooral voor de kinderen in groep 8 is het raar, als ze geen afscheid kunnen nemen met een musical. "We hopen dat school weer open mag." De Jong prijst de ouders die de kinderen thuis onderwijs geven. Iedereen doet zijn best, we geven instructie en de kinderen kunnen online met elkaar chatten."

"Tot slot had de koning nog een boodschap: we moeten positief zijn en blijven. En daar geef ik hem gelijk in."