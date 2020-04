SportCast: "Wil de trainerscursus gaan doen door Henk en Sandor"

Dinsdag wordt opnieuw overlegd met de verschillende partijen in het betaalde voetbal. Ook schouten heeft, als aanvoerder van Cambuur, zijn mening gegeven. "Tot 30 juni kunnen we voetballen, daarna moet je op naar het volgende seizoen. Anders kom je daar mee in de problemen", is hoe de West-Fries erin staat. Hij is nog niet honderd procent zeker dat er dinsdag ook echt duidelijkheid komt. "Elke dinsdag is volgens mij belangrijk. Ik wacht het eerst maar af, want de afgelopen drie weken is er niets uitgekomen."

Franeker Luuc Eisenga is directeur van NAC Breda, dat met een periodetitel op zak vijfde staat in de eerste divisie. Hij denkt dat nummers een en twee Cambuur en De Graafschap zullen promoveren en hoopt dat zijn club daar ook nog voor in aanmerking kan komen. "Als ik door mijn geel-zwarte bril kijkt: laat ons en Volendam een play-off-wedstrijd spelen om dan tegen de nummer zestien van de Eredivisie te spelen. Maar ja, het is allemaal relatief in deze tijd."