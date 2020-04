Online-editie van Aaipop met Friese muziek

"We moesten een alternatief bedenken", laat voorzitter Romke Wielstra weten. "Want de 'pompeblêdsound' willen we graag laten horen. Artiesten kunnen daarom zelf muziek insturen en die gaan wij dan op paasmaandag uitzenden via onze Facebookpagina."

Iedereen kan meedoen, op voorwaarde dat de muziek Friestalig is. "Maar", zegt Wielstra, "Leeuwarders of Bilts kan ook." Waar normaliter drie podia plek bieden aan vijftien artiesten of bands, is er online meer plek. "We kunnen het nu breder trekken en zodoende meer mensen een podium bieden."

Hoogtepunten

De online-editie begint om 14.00 uur, net als normaliter het echte festival. Het duurt tot 22.00 uur. Wielstra: "We sluiten dan af met het Fries volkslied, dat is een traditie." Indien er niet genoeg muziek wordt ingestuurd, zal de organisatie ook hoogtepunten uitzenden van de 32 voorgaande edities van Aaipop.

Wie mee wil doen, kan muziek insturen via de mail: ynfo@aaipop.nl. Dat moet dan via WeTransfer. "En wie er niet uitkomt, kan ons gerust mailen. Dan helpen we. Zo maken we er met elkaar wat van", aldus de voorzitter.

Het is overigens niet de eerste keer dat Aaipop niet doorgaat. Ook in 2001 was dat het geval, toen als gevolg van de mkz-crisis.